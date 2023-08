VIDÉO - L'Éthiopie ouvre une enquête conjointe avec l'Arabie saoudite, accusée d'avoir exécuté des migrants

Après avoir traversé Djibouti et le Yémen, en guerre depuis huit ans, des milliers d'Éthiopiens arrivent exsangues dans cette pétromonarchie. Pour étayer ces accusations, l'ONG s'appuie aussi sur des images satellites. Sur les clichés, les tombes se sont multipliées en un an et demi. Des exécutions de masse, parfois à bout portant, menées par des Saoudiens contre des centaines de migrants éthiopiens.