VIDÉO - L'ex-otage franco-israélienne Mia Shem s'exprime pour la première fois depuis sa libération

Mia Shem, l'ex-otage franco-israélienne s'exprime pour la première fois depuis sa libération. Très attendue, son interview devait être diffusée ce jeudi soir sur la chaine israélienne Channel 13. Dans un extrait en avant-première, la jeune femme explique avoir à cœur de "refléter la situation réelle".

Depuis sa libération il y a un mois, c'est la première fois qu'elle s'exprime. La Franco-israélienne de 21 ans, Mia Shem, décrit sa captivité dans la bande de Gaza à la télévision israélienne, affirmant avoir été détenue en partie par une famille palestinienne.

"Il était important pour moi de dire la vérité sur les gens qui vivent à Gaza, qui ils sont réellement et ce que j'ai vécu là-bas", explique-t-elle dans un extrait en avant-première diffusé dans le reportage en tête de cet article. Et d'ajouter : "J'ai vécu un holocauste."

"Tout le monde là-bas est terroriste"

"Tout le monde là-bas est terroriste, ce sont des familles qui vivent sous le contrôle du Hamas et j'ai réalisé que j'étais dans une famille alors je me suis posé des questions : pourquoi y a-t-il des enfants, une femme ?", poursuit la jeune femme libérée le 30 novembre dernier.

Cette dernière avait été enlevée par le Hamas lors d'une rave party le 7 octobre avant d'être libérée 55 jours plus tard, devenant l'un des symboles des otages capturés dans cette attaque sans précédent. Dix jours seulement après sa libération, elle avait publié un message tout en symbole sur Instagram. "7.10.23 Je n'oublierai jamais. La douleur et la peur, les spectacles difficiles, les amis qui ne reviendront pas et ceux que nous devons retrouver. Mais nous devons encore gagner, nous danserons encore", pouvait-on y lire.

L'intégralité de son interview est diffusée ce jeudi 28 décembre dans la soirée sur Channel 13.