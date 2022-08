L'hôpital français de Kaboul, un refuge précaire

C'est le dernier refuge pour les plus pauvres des pauvres, l'hôpital français de la Mère et de l'Enfant à Kaboul. Un taliban contrôle désormais l'entrée. Les familles afghanes arrivent ici de tout le pays avec des enfants très malades. C'est l'ONG "La chaîne de l'espoir" qui les accueille. Éric Cheyson, chirurgien, revient ici après de longs mois d'absence. Le docteur, en mission pour une semaine, vient opérer les cas les plus graves.