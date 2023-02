VIDÉO - Rescapées du séisme : ces familles tentent de survivre

"On a très froid, il neige sans cesse. Le soir, à l'intérieur, on est entassés, on ne peut pas tous dormir allongés. Maintenant on attend que l'État nous donne une vraie tente. Certains rescapés ont pu partir dans une autre ville, mais, nous, on n'a pas les moyens", raconte une grand-mère rescapée. Depuis le séisme, leur maison menace de s'effondrer.