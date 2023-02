VIDÉO - L'horreur du séisme en Turquie et en Syrie : dernières heures d'espoir

Le froid glacial, jusqu'à -10 degrés la nuit, complique également le travail des sauveteurs. "Le plus grand problème, c'est l'hypothermie. Sous les décombres, il fait chaud. Mais quand on commence à creuser, on crée un courant d'air. Il faut donc faire vite pour sortir les gens", explique l'un des secouristes sur place. Combien de personnes sont encore sous les décombres ? Impossible à dire, mais elles se comptent à coup sûr en millier, voire en dizaine de milliers.