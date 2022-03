L'interminable attente des déplacés ukrainiens à la frontière polonaise

Cela fait cinq heures déjà que deux femmes patientent avec leurs enfants. La voie est désormais libre pour accéder aux contrôles. Il fait moins quatre degrés, et il faut encore attendre des heures avant d'atteindre le poste polonais à 200 mètres. À trois heures du matin, Tatiana et ses trois enfants arrivent. Elles sont soulagées d'arriver, mais sont épuisées. Il a fallu dix heures, juste pour passer la frontière. Quelques heures au chaud et la famille repartira en destination de Varsovie.