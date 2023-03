VIDÉO - L'Italie porte secours à 1300 migrants en détresse en Méditerranée

Jeudi 9 mars, à l'issue d'un conseil des ministres délocalisé dans le sud de l'Italie, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, avait réaffirmé la détermination de son gouvernement à lutter contre l'immigration clandestine et les passeurs. Depuis son entrée en fonction en octobre 2022, la cheffe gouvernement italien a multiplié les entraves aux opérations des navires humanitaires en Méditerranée et entamé un bras de fer avec ses partenaires européens pour obtenir d'eux davantage de solidarité dans l'accueil des migrants.

Le conseil des ministres a approuvé à cette occasion un décret renforçant les peines pour les passeurs et créant un nouveau crime passible de trente années de prison pour ces trafiquants dont les opérations ont entraîné la mort ou des blessures de leurs victimes. Selon le ministère de l'Intérieur, 17.592 personnes ont débarqué depuis le 1er janvier en Italie, contre 5976 sur la même période en 2022 et 5995 en 2021, soit près du triple. Le nombre d'arrivées de migrants par la route de la Méditerranée centrale a bondi de 116% en janvier et février par rapport à 2022, d'après Frontex, l'agence européenne de gardes-frontières,