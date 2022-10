L'ouragan Ian poursuit sa course

Il y a trois jours, la Floride a subi le plus gros du choc. Le bilan humain est incertain : 23 morts comptabilisés par les autorités, 45 par quelques médias. La ville de Fort Myers et l'île de Sanibel, toute proche, ont été dévastées. Les vues aériennes illustrent le mieux les ravages provoqués par l'ouragan, de catégorie quatre sur une échelle de cinq. Mais au sol aussi, des images et des témoignages disent la force des éléments.