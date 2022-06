L'Ukraine dans l’UE : ce que ça changerait

Outre l’Ukraine et la Moldavie, il y a cinq candidats officiels à l’adhésion à l’Union européenne : l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie. Il est à savoir que le temps entre la candidature et l’adhésion peut être de : six ans (Slovénie), huit ans (Croatie), ou plus, car il y a encore ceux en attente depuis : douze ans (Monténégro) et dix ans (Serbie).