L’UE ouvre des négociations d’adhésion avec Kiev, Zelensky salue une "victoire pour l’Ukraine" et "toute l’Europe"

Le Conseil Européen a accepté jeudi l'ouverture de négociations pour l'adhésion de l'Ukraine et la Moldavie à l'UE. Volodymyr Zelensky salue "une victoire pour l'Ukraine, [...] pour toute l'Europe".

Le processus suit son cours et vient de franchir une nouvelle étape. Le Conseil européen a voté jeudi l'ouverture de négociations avec l'Ukraine et la Moldavie pour une future adhésion à l'Union Européenne. "Le Conseil européen a décidé d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie", écrit ainsi Charles Michel, le président de l'instance, sur X (ex-Twitter). À noter que la Hongrie s'est abstenue lors du scrutin pour lui permettre d'avoir une issue favorable - sachant que la moindre voix défavorable aurait enterré ce projet -, a indiqué le Premier ministre Viktor Orban, qui affirme tout de même "ne pas vouloir partager la responsabilité" d'un choix jugé "insensé".

"Une nouvelle page d'Histoire"

"Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour que cela se produise et tous ceux qui ont apporté leur aide. Je félicite tous les Ukrainiens en ce jour", a réagi Volodymyr Zelensky. "L'histoire est faite par ceux qui ne se lassent pas de se battre pour la liberté", ajoute le président ukrainien. "C'est une victoire pour l'Ukraine. Une victoire pour toute l'Europe. Une victoire qui motive, inspire et renforce", lance encore le chef d'État.

La classe politique ukrainienne s'est aussi félicitée de l'accord de l'UE, le chef de la diplomatie Dmytro Kouleba, évoquant "un jour historique". "Une émotion domine : tout cela n'a pas été vain", a-t-il ajouté, se réjouissant de ce nouveau départ. Le Premier ministre Denis Chmygal y a vu une "reconnaissance des réformes" engagées ces dernières années, prévenant toutefois que le chemin jusqu'à l'adhésion serait "difficile".

"La Moldavie ouvre une nouvelle page aujourd'hui", se félicite, de son côté, la présidente moldave Maia Sandu. "Nous ressentons aujourd'hui l'étreinte chaleureuse de l'Europe. Nous sommes déterminés à travailler dur pour devenir membre de l'UE", ajoute-t-elle, assurant que son pays était "prêt à relever le défi".

Par ailleurs, la Géorgie se voit officiellement "accorder le statut de candidat" à l'UE, annonce Charles Michel. La présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, a immédiatement salué une "immense étape".

Pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine, "l'UE ouvrira les négociations dès que le degré de conformité nécessaire avec les critères d'adhésion sera atteint", précise le dirigeant.