La cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, un patrimoine en danger

Les mosaïques de Sainte-Sophie sont les plus anciennes de l'Europe de l'Est. Notre guide tient à nous rappeler que la cathédrale est aussi un symbole des liens qui unissent l'Ukraine et l'Hexagone. Malgré la guerre, il se dit confiant. La cathédrale a résisté aux invasions et aux assauts du temps. Quelques fresques comme celle-ci n'ont jamais eu besoin de restauration. Avec quelques collègues, il est parvenu à protéger les rares tableaux de la cathédrale. Des œuvres de peintres italiens du XVIIème siècle, posés à la hâte sur les tombes des fondateurs de l'Église orthodoxe en Ukraine.