La Chine “appuie” Moscou, le monde coupé en deux ?

Pékin a manifesté son appui à la Russie sur les questions de "souveraineté" et de "sécurité". De son côté, Moscou a ajouté que "le président chinois a souligné la légitimité des actions de la Russie pour protéger les intérêts nationaux fondamentaux face aux défis à sa sécurité créés par des forces extérieures". Xi Jinping a également appelé, hier, Vladimir Poutine à "une coordination stratégique plus étroite". Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.