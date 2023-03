La Chine et l'Inde au centre de la nouvelle doctrine diplomatique anti-occidentale de la Russie

La doctrine de politique étrangère définit les priorités que les pays se donnent dans les affaires internationales, et permet de voir la manière dont les États en question perçoivent leurs rapports avec le monde. En l'occurrence, Moscou, largement isolée du fait des multiples sanctions économiques mises en place par les Européens et les Américains, effectue un virage à 180 degrés vers l'Asie. "L'approfondissement global des liens et de la coordination avec les centres mondiaux de pouvoir et de développement souverains amis situés sur le continent eurasien revêt une importance particulière", peut-on lire dans un chapitre consacré à la Chine et à l'Inde. Cette nouvelle orientation accorde aussi une place importante aux relations avec les pays africains.