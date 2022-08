La chute du mur de Berlin, une commémoration mesurée

Ce 9 novembre 2019, cela fera 30 ans que le rideau de fer est tombé. L'événement avait amorcé la fin de la division entre l'est et l'ouest. Contrairement aux anniversaires précédents, sa commémoration s'est faite avec moins de faste cette année. Effectivement, la chancelière allemande Angela Merkel s'est contentée d'un parcours symbolique et de quelques mots.



