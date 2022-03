La contestation réprimée en Russie

À Moscou, Ekaterinbourg et 60 villes russes, 4 600 personnes ont été interpellées ce week-end selon des ONG locales. Le Kremlin a durci le ton et n'hésite plus à arrêter des familles entières. Sur des photos fournies par des députés de l'opposition, cinq enfants sont en état d'arrestation, dans un fourgon surveillé par des policiers. Leur délit, avoir manifesté avec leurs parents devant l'ambassade ukrainienne.