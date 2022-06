La contre-enquête de LCI à Krementchouk

Charline Hurel et Axel Charles-Messance se sont rendus dans l'entrepôt, à moins de 300 mètres du centre commercial. Ils ont trouvé des machines pour entretenir ou réparer l'asphalte, spécialité de l'entreprise. A proximité du lieu de l'impact se trouve quelques engins, du matériel qui a pu être sauvé et beaucoup de débris. "Il n'y a pas de munition, 100% sûr, 200% même", affirme une personne interrogée. Du côté du centre commercial, l'arrière du bâtiment est détruit par ce qui semble être une explosion. Les pompiers sont à pied d'œuvre pour éteindre l'incendie et retrouver des personnes disparues.