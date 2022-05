La Corée du Nord rattrapée par Omicron

Le Covid ne devait pas passer par la Corée du Nord. C’était comme un défi officiel des autorités du pays. Et puis ce jeudi, le président Kim Jong-un est apparu masqué pour la première fois en public, comme rattrapé par le virus. Une communication surprenante pour ce pays, qui, depuis deux ans, s’était enfermé encore un peu plus dans ses frontières, ses certitudes et ses limites.