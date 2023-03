La Corée du Nord tire de nouveau des missiles, en plein pendant les exercices militaires "Freedom Shield"

L'exercice militaire entre les États-Unis et la Corée du Sud déplaît vivement à Kim Jong Un. La Corée du Nord a tiré ce mardi deux missiles balistiques de courte portée, a annoncé Séoul au lendemain du coup d'envoi des plus importantes manœuvres conjointes avec les États-Unis depuis cinq ans. "Notre armée a détecté deux missiles balistiques de courte portée tirés (...)

entre 07h41 et 07h51", a déclaré l'état-major interarmées dans un communiqué. Ceux ont volé qui ont volé sur une distance d'environ 620 kilomètres. "Nos forces armées ont renforcé leur surveillance et leur vigilance en prévision d'autres lancements, tout en se tenant prêtes à intervenir dans le cadre d'une coopération étroite entre la Corée du Sud et les États-Unis", a-t-il ajouté.

Le porte-parole du gouvernement japonais Hirokazu Matsuno a indiqué que les missiles n'avaient pas atterri dans les eaux nippones. Tokyo soupçonne la Corée du Nord de vouloir se livrer à de "nouvelles provocations".