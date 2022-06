La fièvre des examens du Gaokao en Chine

La préparation est intensive, avec beaucoup de pression, car cet examen a la réputation d'être le plus difficile au monde. Au programme, chinois, maths ou encore langues étrangères. Pas le droit à l'échec, car c'est l'unique porte d'entrée vers les universités les plus prestigieuses et la promesse d'une vie meilleure pour les plus modestes.