VIDÉO - La fille de Sergueï Lavrov chassée de Géorgie par des manifestants

Selon plusieurs experts, cette scène, lors de laquelle Vladimir Poutine a également été copieusement insulté, était inéluctable. "Je ne sais pas ce que pense cette demoiselle ou cette dame. (Mais) c'est inévitable. Elle est un symbole. Elle est la fille de l'un des principaux dirigeants de son pays", met en avant, sur LCI, Jean-Dominique Merchet, éditorialiste à L'Opinion, spécialiste défense et diplomatie.

De son côté, Dominique Moisi y voit la manifestation d'un phénomène plus général. "Je crois qu'il y a une dimension de la politique intérieure géorgienne qui est très importante. La présidente répète jour après jour que la vocation de la Géorgie est d'être dans l'Union européenne et dans l'Otan. Les Géorgiens qui ont manifesté se sont comportés comme si la Géorgie faisait déjà partie de l'UE et ne voulait pas accepter des élites russes sur son territoire", explique ainsi le conseiller spécialiste à l'institut Montaigne.