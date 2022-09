La Floride méconnaissable après l'ouragan Ian

Dans l’urgence, seize hélicoptères ont été déployés. Au sol des centaines d’ambulances et de véhicules militaires se dirigent vers la côte. Après le passage de l’ouragan Ian, une douzaine de morts ont été identifiés, mais le bilan s’annonce beaucoup plus lourd. Il n’a d’ailleurs pas fini sa course, il se dirige vers la Caroline du Sud et la Géorgie.