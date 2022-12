La folie des enfants mannequins stars en Chine

Entre les shootings, les défilés et le rôle au cinéma, un enfant star peut rapporter plus de 100 000 euros par mois. Un véritable emballement et des excès. Certains parents imposent à leur progéniture une compétition exacerbée. Des petits Chinois soumis à une pression féroce pour être les plus performants, les plus rentables, mais aussi les plus beaux.