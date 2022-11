La folie des grandeurs au Qatar

Ces gratte-ciel rappellent New York et son ciel paraît presque trop bleu pour être vrai. Bienvenue à Doha, là où on fait les choses en grand, parfois en très grand pour accueillir la Coupe du monde de football. C'est une ville qui justement reflète le monde de façon inattendue. Voici la place Vendôme, c'est son vrai, dans la banlieue nord de la ville.