VIDÉO - La Grèce à nouveau touchée par des inondations, plusieurs villages évacués

Début septembre, le centre de la Grèce a déjà été dévasté par les pluies cataclysmiques déversées par la tempête Daniel, qui ont détruit les cultures et tué des dizaines de milliers d'animaux dans une zone qui constitue le cœur de la production agricole grecque. Quelque 17 personnes avaient perdu la vie. Le ministre de l'Agriculture, Lefteris Avgenakis, a déclaré mercredi que les équipes de nettoyage s'étaient déjà débarrassé de plus de 180.000 cadavres de bétail et de volaille, mais que d'autres élevages restaient impossibles à atteindre.