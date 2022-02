La guerre éclair, la stratégie de Poutine

Au plus près de la ligne de front, ces soldats ukrainiens se préparent à faire face aux Russes. Nous sommes dans la région de Luhansk, à l'Est de l'Ukraine. Les soldats russes ne sont qu'à quelques kilomètres d'ici. Mais devant les caméras, les Ukrainiens s'affichent confiants, sûrs d'eux. Cette guerre se joue sur tous les fronts. L'un des plus violents : Marioupol, plus au sud, à la frontière des séparatistes du Donbass. Dans cette ville de plus de 400 000 habitants, les civils sont les premières victimes des bombardements.