La loi des armes : autodéfense et dérapages au Brésil

On assiste donc à un engrenage des armes au Brésil. Et le président sortant Jair Bolsonaro n'est pas étranger à ce phénomène. Sauf que cette situation entraîne aussi une multiplication des dérapages et des drames domestiques. Le taux de criminalité ne cesse d'augmenter dans le pays. Alors, les citoyens ont besoin d'une arme pour se défendre. La loi interdit le port d'armes dans la rue, mais les citoyens peuvent conserver un calibre à domicile et le transporter pour se rendre au stand de tir.