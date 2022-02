VIDÉO - La menace d'une nouvelle famine dans la Corne de l'Afrique

Pour la troisième année consécutive, la population assiste, impuissante, à une nouvelle saison des pluies sans pluie dans la corne de l'Afrique, à l'est du continent. Les récoltes sont ruinées, les points d'eau finissent de s'assécher et les troupeaux, ne produisant plus de lait, sont invendables quand ils ne meurent. Des familles entières qui vivent de l’élevage et de l’agriculture prennent alors les routes pour rejoindre les camps de déplacés où ils espèrent obtenir un peu de nourriture et des soins.

L'étendue de la catastrophe concerne le sud et le nord-est du Kenya, le sud de l'Éthiopie et la Somalie, des territoires déjà dramatiquement arides. Parmi les 13 millions de personnes impactées, on dénombre 5,7 millions d'Éthiopiens, près de 4 millions de Somaliens et de 2.8 millions de Kényans. Selon l'Unicef, 5,5 millions d'enfants sont actuellement sous-alimentés, dont 1,7 million souffrent de malnutrition aiguë. Et ces chiffres pourraient augmenter si la situation devait se poursuivre dans les trois prochains mois.