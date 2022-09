La mise au point de François Lenglet sur la situation de crise en Angleterre

En Angleterre, on retient aussi la crise politique, avec des gouvernements instables qui se succèdent. A leur tête, Thérésa May, Boris Johnson, et dernièrement Liz Truss. En outre, il faut également prendre en compte les menaces de sécession de l'Écosse et la victoire électorale des indépendantistes en Irlande du Nord. A l'origine de ces troubles, le Brexit qui a fait chuter le commerce avec l'Union européenne et raviver les forces centrifuges au sein même du Royaume-Uni.