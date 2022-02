La mise au point de François Lenglet sur les éventuelles sanctions contre la Russie

François Lenglet explique que le paradoxe, c'est que la Russie fait peur alors qu'elle est devenue une puissance de deuxième rang au plan économique. Elle n'est classée que onzième sur l'échelle des plus grandes économies de la planète, derrière l'Allemagne, la France et l'Italie. Son PIB officiel est presque deux fois plus petit que celui de la France, alors que le pays est deux fois plus peuplé.