La Moldavie s'inquiète d'une invasion russe

À Chisinau, les apparences sont trompeuses. La ville a l'air paisible, mais dans l'esprit des habitants, c'est la guerre qui prend toutes les places. "Tout le monde est tendu, on le voit au quotidien. Les habitants deviennent agressifs. Il y a de la panique et beaucoup de confusion". Le pays voisin de l'Ukraine se sent menacé par la Russie. Il y a deux jours, la Moldavie a officiellement déposé sa candidature pour entrer dans l'Union européenne et bénéficier d'une protection en cas d'agressions. Un choix qui ne rassure pas la population. "Maintenant que la Moldavie a affirmé qu'elle voulait rejoindre l'Union européenne, j'ai vraiment peur de la réaction de la Russie. Ils pourraient très mal le prendre".