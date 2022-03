La production américaine de pétrole s’envole

Comme pour les deux tiers des extractions dans le pays, ils pratiquent sur le site la fracturation hydraulique. Une méthode plus facile et moins coûteuse, mais aussi jugée plus dangereuse pour l'environnement, très mal vue de l'administration Biden qui voulait la réguler encore plus et développait les énergies vertes. Mais la guerre en Ukraine a changé la donne, surtout de l'interdiction d'acheter du pétrole russe qui représente 8% des importations américaines.