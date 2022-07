La propagande russe soutenue par des astrologues

La célèbre médium Baba Vanga, par exemple, aurait prédit l'attentat du 11 septembre et la catastrophe de Fukushima. Plus tard, on a appris qu'elle a été payée par les services secrets bulgares. Depuis la guerre en Ukraine, quelques médiums ou pseudos spécialistes font régulièrement leur apparition sur les plateaux télévisés russes pour parler de la guerre en Ukraine. Certains d'entre eux ont même évoqué l'utilisation de la magie noire pour les troupes ukrainiennes. Attention à celui qui n'irait pas dans le sens de la propagande. En 2019, Alexander Gabychev, chaman russe, avait annoncé vouloir exorciser Vladimir Poutine de ses démons. Il a ensuite été enfermé dans un hôpital psychiatrique.