La réussite spectaculaire des millionnaires de Lagos au Nigeria

À 37 ans, Ehizogie Ogbebor a fait fortune dans l'architecture d'intérieur. Elle se détend désormais avec une escorte policière qu'elle privatise. C'est possible au Nigeria jusqu'à 750 euros par mois. Deux fois par mois, elle sort dans une des boîtes de nuit les plus branchées de Lagos. Elle dépense des milliers d'euros à chaque soirée. Des pluies de billets de banque sur ses amis. C'est l'usage quand on fait la fête à Lagos où règne le culte de la réussite et l'argent.