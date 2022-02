La Russie bombarde l'Ukraine

D'ouest en est, en passant par Kiev, en une nuit, l'armée russe a bombardé l'ensemble des régions ukrainiennes. Ce soir, elle a notamment conquis Tchernobyl et sa centrale nucléaire. Vladimir Poutine a déclenché une guerre totale. Les sirènes retentissent à Kiev et partout en Ukraine. La Russie assure cibler uniquement des infrastructures stratégiques, parfois au cœur des villes. Mais dans certaines régions, comme ici à Tchouhouv, c'est un immeuble résidentiel qui a été frappé de plein fouet par des missiles, tuant au moins un civil et en en blessant plusieurs d'autres.