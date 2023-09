VIDÉO - "La Russie, seule responsable de cette guerre" : à l'ONU, l'appel de Biden à soutenir l'Ukraine

"Si nous laissons l'Ukraine être démembrée, l'indépendance des nations est-elle encore garantie ?" Depuis la tribune des Nations Unies ce mardi, Joe Biden a réitéré le soutien des États-Unis envers Kiev. L'occasion pour le président américain d'appeler le monde à "se dresser aujourd'hui contre l'agression délibérée" par la Russie contre l'allié ukrainien.

"La Russie croit que le monde va se lasser et la laisser brutaliser l'Ukraine sans conséquence. Mais je vous pose la question : si nous abandonnons les principes fondateurs des (Nations unies) pour apaiser un agresseur, quel État membre de cette organisation pourra encore se sentir protégé ?", s'est interrogé le président américain. Sous ses yeux : son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a fait le déplacement à New York pour plaider la cause de son pays devant l'ONU. Il participera à une réunion spéciale du Conseil de sécurité mercredi avant de partir pour Washington où il sera reçu à la Maison Blanche jeudi.