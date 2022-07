"La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales" : Macron continue de tacler Poutine depuis l'Afrique

Pour le président français, en tournée africaine en même temps que le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, "la Russie a commencé un nouveau type de guerre mondiale hybride". "Elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine", a-t-il accusé, affirmant vouloir "qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui".

Selon lui, les Russes sont responsables des "déséquilibres malgré toutes les tournées diplomatiques et la désinformation qu'ils font à travers le monde". La Russie est "l'un des pays qui, avec le plus de force, utilise des instruments de propagande", notamment par l'intermédiaire des chaînes propagandistes comme Russia Today et Sputnik, a poursuivi Emmanuel Macron.

Le président a également dénoncé le "chantage" du Kremlin dans la crise alimentaire mondiale "parce que c'est eux qui ont bloqué les céréales en Ukraine" mais aussi sur l'énergie avec les Européens. "Je pense qu'il est sage de la part des Européens de ne pas s'exposer à ces stratégies, parce que c'est l'un des éléments de cette guerre hybride", a salué Emmanuel Macron.