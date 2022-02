La Russie se prépare-t-elle à envahir l'Ukraine ?

Alors, ce dimanche matin, pour arriver dans cette région, nous avons croisé plusieurs convois militaires russes avec des transports de troupes et des véhicules blindés. Et il y aura en ce moment plusieurs dizaines de milliers de soldats positionnés dans des bases permanentes ou bases temporaires. Bref, on constate une concentration exceptionnelle de force russe. La Russie est-elle prête à envahir l'Ukraine ? Jusqu'à présent, Vladimir Poutine affirme le contraire. Mais une chose est sûre. La Russie maintient la pression sur le terrain tout en se prêtant aux discussions.