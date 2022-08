La sécheresse dévoile des trésors oubliés

Ces trois doigts se sont posés là, il y a 113 millions d'années. Et cela ne fait que quelques jours que l'Homme peut les observer dans le lit d'une rivière asséchée. L'eau et les sédiments protégeaient jusqu'alors les empreintes de deux de ces mastodontes : l'Acrocanthosaurus et le Sauroposéidon. Un spectacle éphémère dans ce parc texan consacré aux dinosaures.