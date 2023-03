Le Toblerone doit changer de look à cause d'une loi suisse

Adieu donc la silhouette dentelée de l'emblématique du Cervin, douzième sommet des Alpes avec sa forme si particulière, qui était présente sur les barres de chocolat depuis 1970. "La refonte de l'emballage introduit un logo de montagne modernisé et simplifié, conforme à l'esthétique géométrique et le 'be more triangle' (soit plus triangle)", précise la marque. Le nouveau design - qui garde toutefois la silhouette de l'ours symbole de Berne inscrit sur le flanc de la montagne - a commencé à être déployé depuis l'automne 2022.

Cette délocalisation partielle oblige également la marque à supprimer le "of Switzerland" qui trônait juste en dessous de la marque sur les emballages pour répondre aux exigences de la législation, avait déjà révélé Mondelez en juin l'année dernière.