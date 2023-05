La Syrie de Bachar al-Assad réintègre la Ligue arabe après 11 ans d'absence

Pour rappel, nombre de pays de la région avaient soutenu les opposants au régime au début de la guerre, devenue depuis un terrain d'affrontement entre forces étrangères, et qui a fait environ un demi-million de morts et des millions de réfugiés et de déplacés. Avec le temps et le soutien sans faille de la Russie et de l'Iran, le pouvoir en place a repris le contrôle de la majeure partie du territoire, même si certaines poches de résistance, notamment, dans le nord-ouest, demeurent.