Las Vegas : le tricheur qui défiait les casinos

Deux milliards d'euros chaque trimestre. Voilà ce que rapportent les jeux et paris dans les casinos de Las Vegas. Avec quelques gagnants, beaucoup de perdants et quelques-uns qui tentent de rafler la mise à tout prix : les tricheurs, malgré des casinos de plus en plus sécurisés. Surveillés par des centaines de caméras, même les jetons contiennent une puce.