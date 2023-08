VIDÉO - Las Vegas : les chiffres fous de la sphère géante

C'est la nouvelle attraction de Las Vegas et on ne peut pas la louper tant cet écran en forme de boule de géante est impressionnant. C'est en réalité le plus grand écran LED au monde : il s'étire sur 111 mètres de haut et 157 mètres de large, soit une surface d'affichage de 54.000 m², presque huit terrains de football. "Je trouve que c’est incroyable. C’est beau et c’est vraiment innovant. On voit pas beaucoup d’entreprises qui ont le courage de faire des trucs pareils !", se félicite un touriste américain, smartphone à la main pour ne rien rater du spectacle.

"C’est énorme ! J’aimerais bien que ça change de couleur", s'exclame un autre, dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article. Quelques secondes plus tard, son vœu est exaucé. "Regarde-moi ça !", lance-t-il à son acolyte, alors que la sphère se transforme en globe terrestre géant. Avec ses 1,2 million de petites LED, qui contiennent chacune 48 iodes individuels capables d'afficher 256 millions de couleurs différentes, elle peut afficher absolument tout.