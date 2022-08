VIDÉO - Laurence Boone : "La Hongrie ne coche pas toutes les cases avec l'Union européenne"

Un attachement à la "procédure et aux règles de droits européennes" qui évite une réaction politique trop "abrupte" aux énièmes déclarations polémiques du Premier ministre Viktor Orban la semaine passée - sur la "race non-mixte hongroise" notamment - et de préserver le bon fonctionnement de la machine européenne, assure Laurence Boone. "On essaie de ne pas avoir une attitude personnalisée envers Orban", résume-t-elle.

"Dans l'UE, nous sommes entre des Etats qui sont régis par des règles et on utilise les règles", insiste la ministre. "On suit la procédure de conditionnalité, et on reste très fermes", assure-t-elle, prenant pour preuve le fait que les Hongrois "n'ont toujours pas touché un sou du plan de relance européen et des autres fonds suspendus".