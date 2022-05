Lavrov : "Si la Belgique interdisait le français..."

C'est une formule révélatrice de ce qui anime la Russie. Lors d'une interview exclusive accordée à notre grand reporter Liseron Boudoul pour TF1 et LCI, Sergueï Lavrov a rappelé que la "priorité absolue est la libération des régions de Donetsk et de Lougansk". Au fil de l'entretien, il précise ce qu'il entend par "libération" et fait une comparaison entre la France et la Russie, la Belgique et l'Ukraine. "Comment aurait réagi la France si la Belgique avait interdit la langue française ?", a-t-il lancé.