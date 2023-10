VIDÉO - Argentine : un impressionnant feu de forêt menace dangereusement une station balnéaire

Le danger est d'autant plus imminent qu'il s'agit d'une zone urbaine, impliquant un risque important pour les habitations. En réponse, les pompiers ont mobilisé un impressionnant déploiement comprenant 960 soldats du feu, huit avions et deux hélicoptères de lutte contre les incendies. En tout, "des dizaines" de personnes ont été évacuées, selon Associated Press.