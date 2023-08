États-Unis : une maire de Floride pêche... 32 kg de cocaïne en mer

Jane Castor, maire de Tampa (Floride), ne se doutait pas qu’elle allait faire une si "belle" prise en partant en bateau avec sa famille. Lors de ce qui devait être une simple partie de pêche, l'édile a remonté de l'océan un total de 31,7 kilos de cocaïne, pour une valeur estimée à 1,1 million de dollars, rapportait la presse outre-Atlantique, mardi 8 août.

Fin juillet, la famille repère une tache sur l’océan. Prenant cette anomalie flottante pour un banc de poisson ou des déchets marins, ils décident de s’approcher. "Quand on s’est approché, je me suis dit 'Oh ! C’est un ballot de cocaïne !'", a raconté à une chaine de télévision américaine Jane Castor, qui a travaillé pour la police de cette ville de quelque 400.000 habitants pendant plus de 30 ans et en a notamment été la cheffe pendant six ans.

Finalement, la famille Castor embarque le paquet et prévient immédiatement les autorités locales.