"J'ignore comment je suis sortie de cet enfer" : le récit de rescapés de l'attaque de la rave-party en Israël

"On était les premiers à sortir, vraiment. J'ai vu la première roquette, j'ai pris Gal (son petit ami, ndlr) par la main et j'ai couru. On entendait des gens qui tiraient. Gal m'a dit : 'mets ta tête en bas' et il a commencé à conduire", racontait ce dimanche dans le 20H de TF1 Shanny Coscas, une autre rescapée.