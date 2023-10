VIDÉO - Israël attaqué : "Le Hamas seul n'est pas capable de monter une telle opération", selon Pierre Servent

Dans le détail, tout dans la conception de cette entreprise montre "la marque au moins du Hezbollah et certainement de l'Iran" : "de la cyberattaque pour neutraliser les systèmes de défense de la barrière métallique - capteurs, caméras et armes téléopérées - à la frontière avec la bande de Gaza" à "la manipulation de l'information en permanence", en passant par "la diversité des objectifs suivis, la pertinence en termes de terreur de cette diversité (sites militaires, civils, commissariats, une rave party) et le degré d'horreur. Concrètement, cette aide est notamment passée "par des transferts d'armes maritimes. On sait qu'il y a eu des systèmes de containers largués à la mer, qui avec la marée, ont permis au Hamas de s'armer", indique l'éditorialiste géopolitique de TF1-LCI.