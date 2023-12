VIDÉO - Guerre en Ukraine : pourquoi la fin de l'aide américaine serait une catastrophe pour Kiev

Au Congrès américain, démocrates et républicains se déchirent sur l'aide militaire à l'Ukraine. Un soutien capital pour Kiev, alors que la ligne de front n'a que peu bougé ces derniers mois. Washington est son fournisseur le plus important, avec des dizaines de milliards de dollars accordés depuis février 2022.

"Nous sommes à court d'argent et bientôt à court de temps" : la Maison-Blanche reconnaît sans ambages que son aide militaire à l'Ukraine ne tient plus qu'à un fil. En cause ? Un grand flou budgétaire au Congrès, en raison de turbulences parlementaires qui empêchent la conclusion d'un accord pour débloquer une aide de 100 milliards de dollars visant à répondre aux urgences du moment, dont celles de la guerre.

En première ligne depuis le début de l'invasion russe il y a près de deux ans, les États-Unis jouent un rôle crucial, rompant avec la doctrine d'un Donald Trump habitué à agir seul. Et de fait, l'administration Biden a rapidement sur pied une coalition de quelque 50 pays, réunis pour la première fois fin avril 2022 à Ramstein, en Allemagne, afin de coordonner le soutien international à Kiev.

110 milliards de dollars accordés depuis 2022

L'aide américaine s'est surtout manifestée par un quasi-chèque en blanc durant plusieurs mois. Les États-Unis ont fourni près de 110 milliards de dollars depuis le début de la guerre. Environ 50 milliards de dollars - sur le total de 95 milliards incluant les autres pays de l'Otan et l'UE - ont été consacrés au volet militaire, l'autre partie étant réservée au soutien économique et humanitaire.

Lance-roquettes multiples, hélicoptères de combat et drones, puis système de missiles sol-air moyenne-portée Patriot ou chars Abrams : au fil du temps, Washington n'a cessé de renforcer les moyens alloués. Un cap a été franchi au cours de l'été dernier, avec la livraison de bombes à sous-munitions, des armes controversées, mais aussi, en mai, après le feu vert accordé pour la fourniture d'avions de chasse F-16.

L'armée américaine forme aussi des soldats ukrainiens, accueillis pour la première fois en janvier aux États-Unis pour être entraînés à l'utilisation du système de défense antiaérienne Patriot.

S'il a souvent promis un soutien "indéfectible" à Volodymyr Zelensky, Joe Biden est désormais confronté aux conséquences d'une guerre marathon. Le président démocrate a puisé dans ses stocks militaires avant d'effectuer de nouvelles commandes auprès de l'industrie de défense, évitant l'épuisement des ressources même si elles demandent davantage de temps.

Un temps aujourd'hui écoulé, selon l'opposition républicaine, qui ne votera la nouvelle aide à l'Ukraine - plus de 61 milliards de dollars - qu'à une seule condition : un net durcissement de la politique migratoire face aux arrivées toujours aussi nombreuses la frontière avec le Mexique. Ce que les démocrates refusent pour l'instant.

Tensions croissantes au Congrès

"Si le Congrès n'agit pas, d'ici à la fin de l'année, nous serons à court de ressources pour livrer plus d'armes et d'équipements à l'Ukraine et pour fournir du matériel venant des stocks militaires américains", a prévenu la directrice du Budget de la Maison-Blanche, Shalanda Young.

Malgré ces appels du pied, un premier vote de procédure, prévu mercredi au Congrès, risque bien d'échouer. Signe des tensions entourant les négociations, plusieurs parlementaires ont fait état de cris et hurlements au cours d'une réunion sur la question mardi après-midi, avant que les républicains ne quittent la salle en bloc.