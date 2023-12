VIDÉO - Guerre en Ukraine : le "RS-24 Yars", ce missile nucléaire installé pour la première fois par la Russie

La Russie vient d'installer pour la première fois un missile nucléaire intercontinental "RS-24 Yars" au sud de sa capitale, Moscou. Équipé d'ogives nucléaires, cet engin peut atteindre une cible située à 12.000 kilomètres de son point de départ. Grâce à cet appareil, plusieurs frappes peuvent être réalisées en peu de temps.

La Russie continue d'afficher son armement. Le week-end dernier, l'armée de Vladimir Poutine a annoncé l'installation d'un missile intercontinental "RS-24 Yars" dans une base située à Kozelsk, à 200 kilomètres au sud-ouest de Moscou. Si un essai de cet appareil avait déjà eu lieu au printemps dernier, c'est la première fois que des ogives nucléaires sont mises en place sur l'engin, le rendant totalement fonctionnel. Il bénéficie d'une puissance de frappe exceptionnelle, et peut atteindre une cible située à 12.000 kilomètres de son point de lancement.

La nouvelle a été savamment mise en scène par le pouvoir de Vladimir Poutine. L'agence d'État russe TASS a officialisé cette opération, relayant notamment une vidéo du ministère de la Défense russe montrant l'arrivée de l'engin sur la base. Le tout, diffusé sur le fond d'une musique aux sonorités... rock'n roll. "Dans l'enceinte de Kozelsky, les Forces de missiles stratégiques ont chargé un missile balistique intercontinental Yars dans un lanceur de silo", ont indiqué les autorités russes.

Un missile capable de "frapper n'importe quel point du globe"

Contrairement aux modèles occidentaux, le "RS-24 Yars" peut être rechargé très rapidement. "L'intérêt du missile Yars, c'est qu'il n'y a pas besoin de réinstaller entièrement l'infrastructure après le réarmement, explique ainsi un militaire russe dans la vidéo à retrouver dans la chronique placée en tête de cet article. La particularité de ce système est qu'il est complètement unifié avec le système de missiles précédent. Aucune infrastructure n'est alors nécessaire. À l'heure actuelle, toutes les conditions ont été créées pour permettre au personnel de combattre confortablement et d'installer les équipements."

Long de 23 mètres, ils peuvent frapper plusieurs cibles de façon quasi simultanée. L'engin représente donc un atout de taille pour les troupes de Moscou. "C'est un missile terrestre capable de frapper n'importe quel point du globe", notait ainsi sur LCI Olivier Kempf, chercheur et ancien général dans l'Armée de Terre, rappelant que la Russie était "aujourd'hui le pays qui possède le plus de missiles nucléaires au monde". La présence du "RS-24 Yars" au sein de l'arsenal militaire russe n'est d'ailleurs pas une nouveauté : plusieurs de ces machines ont été présentées par le passé à différents défilés militaires et même filmées à la télévision russe.

La semaine dernière, Vladimir Poutine avait déjà assisté la mise en service de deux nouveaux sous-marins nucléaires, destinés à "accroître la puissance navale" de son pays. Dans le même temps, le président russe a également promis de renforcer sa défense dans le nord-ouest de la Fédération, alors que les tensions avec la Finlande, qui l'accuse d'orchestrer une crise migratoire à sa frontière, ne cessent d'augmenter.